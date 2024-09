Bonus "Befana" da 100 euro, ipotesi anticipo a fine 2024: cosa si sa

Introduzione

Secondo quanto riferito dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, l’esecutivo starebbe pensando di anticipare a fine 2024 il bonus da 100 euro inizialmente previsto a inizio 2025 "per aiutare le famiglie in un periodo particolare dell’anno". Il contributo spetterebbe solo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro; coniuge non separato e almeno un figlio - entrambi a carico - oppure almeno un figlio a carico nel caso in cui l’altro genitore manchi; imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Sempre in tema di sostegno alle famiglie, allo studio c’è l’ipotesi di potenziare l’assegno unico, dal valore di circa 20 miliardi l’anno, escludendolo dall’Isee per i nuclei molto numerosi. Il problema restano le cifre, visto che nei primi sette mesi del 2024 sono stati spesi 11,5 miliardi. Confermati, invece, il bonus mamme e i fringe benefit per i lavoratori con figli, con questi ultimi che potrebbero vedere un’equiparazione delle fasce verso la soglia più alta.