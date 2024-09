In mattinata il Cdm, riunito a Palazzo Chigi, discuterà lo schema del nuovo documento, previsto dalle regole europee, in attesa che l’Istat il 23 settembre diffonda la revisione generale delle stime degli ultimi cinque anni. Dati positivi di Bankitalia sui conti pubblici: debito e inflazione in calo mentre salgono le entrate

La manovra 2025 è pronta a decollare. Sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato questa mattina per le ore 11, il governo si appresta ad esaminare il Piano strutturale di bilancio (Psb), nuovo documento economico previsto dalle regole europee. La riunione dovrebbe prendere visione di uno "schema" di massima in attesa che il Ministero dell’Economia recepisca i dati sulla revisione generale delle stime degli ultimi 5 anni, che l’Istat renderà noti il 23 settembre. L’esecutivo potrebbe invece avviare la discussione sulle parti relative a riforme e investimenti, inclusa la richiesta a Bruxelles di un’estensione da 4 a 7 anni per il percorso di rientro da deficit eccessivo.

Conti pubblici, debito e inflazione in calo, entrate su

Mentre il Mef traccia la traiettoria della spesa pubblica per i prossimi anni, arrivano segnali incoraggianti sul fronte dei conti pubblici. Banca d'Italia fa sapere che a luglio il debito pubblico italiano è calato a 2.946,6 miliardi, 1,1 miliardi in meno rispetto al mese precedente, anche se sempre a un passo da quota 3 miliardi. Via Nazionale conferma inoltre il buon andamento delle entrate tributarie, che nei primi sette mesi di quest'anno sono salite a 309,3 miliardi. Dati positivi arrivano anche per quanto riguarda l'inflazione che ad agosto è scesa a 1,1%, tre decimali in meno in un mese con il carrello della spesa in frenata a +0.6%. Dopo il varo, che potrebbe avvenire già oggi tramite la formula del "salvo intese", il Psb approderà in Parlamento con l'esame atteso nella prima settimana di ottobre. Poi ci sarà l'invio a Bruxelles, slittato dalla scadenza iniziale del 27 settembre su richiesta dell'Italia e di diversi altri Paesi membri. Dal 15 ottobre infine partirà l'iter del Documento programmatico di bilancio.