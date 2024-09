Assegno unico, come potrebbe cambiare in Manovra

Introduzione

L'esecutivo lavora per garantire più sostegno alla famiglia. In quest’ottica si pensa di introdurre alcune modifiche al sistema dell'Assegno unico. Oggi la misura, secondo gli ultimi dati Inps, riguarda oltre 6 milioni di nuclei familiari per un totale di 9.54.9571 di figli raggiunti.

Si starebbe pensando sia di rimpinguare l'aiuto, sia di non farlo pesare nel calcolo Isee, almeno per le famiglie numerose. Una mossa che consentirebbe così a tutte le famiglie con molti figli di poter accedere anche ad altre agevolazioni che, invece, ora sono escluse perché richiedono un Isee più basso.

Un'altra strada è invece quella dell'introduzione di detrazioni per scaglioni di reddito. La soluzione, in ogni caso, dipenderà non solo dalla fattibilità tecnica, ma anche dalle risorse a disposizione per una Manovra che viene quotata tra i 23 e i 25 miliardi