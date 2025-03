Consumi, come non farsi ingannare dai colori del marketing

Introduzione

Si chiama “confetti illusion” il meccanismo per cui i consumatori sarebbero più propensi a scegliere un prodotto piuttosto che un altro sulla base del colore. Un esempio plastico di come, spiega l'Unione nazionale consumatori (Unc), la psicologia della percezione sia molto spesso utilizzata per influenzare le nostre scelte d’acquisto dagli uffici di marketing.

Il meccanismo è semplice e poggia su un principio fondamentale della percezione estetica: il cervello umano è portato a semplificare la complessità visiva, andando a raggruppare elementi simili in un’unica entità coerente. Dai fast food ai cosmetici, ecco quali sono i colori più utilizzati dalle aziende produttrici per influenzare i nostri consumi e quali semplici azioni possono aiutare a non cadere in inganno.