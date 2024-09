Manovra, da detrazioni ad assegno unico: si lavora su aiuti a famiglie

Introduzione

L’appuntamento del prossimo 20 settembre, nel quale l’esecutivo presenterà a Bruxelles il Piano Strutturale di Bilancio, apre la stagione della manovra di fine anno. Gli obiettivi sono chiari: sostenere più possibile le famiglie e il ceto medio. Per questa fascia di contribuenti è previsto il taglio delle aliquote Irpef, ma tutto dipenderà dal gettito proveniente dal concordato preventivo.

Per quanto riguarda le famiglie, invece, le idee sono diverse ma lo scopo è unico: “Favorire le detrazioni per i nuclei e spingere la natalità. Ci sono diverse strade: o potenziare l'assegno unico o introdurre detrazioni specifiche per i figli, perché adesso la detrazione c'è dopo i 21 anni”, ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo, prima infatti sono state sostuite dall'assegno unico. Quantificare le risorse sarà il primo passo per capire come muoversi e far fronte anche alle richieste dei partiti.