Extraprofitti, a quanto ammontano gli utili delle banche italiane?

Lega e Fratelli d'Italia puntano su un contributo una tantum "di solidarietà" a carico degli istituti bancari, Forza Italia continua a non essere convinta. Ma il nostro non è l'unico Paese che per far fronte alla crisi ha chiesto alle banche di contribuire di più alle casse statali: la Spagna, per fare un esempio, quest'anno dalla tassazione dovrebbe raccogliere poco meno di 2 miliardi di euro. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 23 settembre