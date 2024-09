Borsa, quali sono i settori più redditizi? Ecco dove investire

Introduzione

Sia nel Vecchio Continente che Oltreoceano sono diversi i comparti che hanno registrato un aumento di utili nell'ultimo periodo: se in America hanno dominato l’hi-tech, il settore bancario e quello della salute, in Europa, invece, a fare la parte del leone sono state le utility, la finanza e l’energia.

La motivazione che sta alla base del successo del settore che comprende banche e intermediari finanziari risiede nel rialzo dei tassi, nonostante il recente taglio del costo del denaro da parte della Fed: in questo modo le banche hanno aumentato il loro margine di interesse, viste le cifre contenute in termini di remunerazione dei clienti. Lo stesso vale per il settore della salute, in crescita grazie all'invecchiamento della popolazione e ad alcune particolari storie aziendali. Dall’altro lato, invece, si nota come il settore tecnologico registri dati da record in Usa grazie all’intelligenza artificiale, che in Europa invece ha un impatto trascurabile.