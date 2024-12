Ruffini, chi è il direttore di Agenzia delle Entrate che si è dimesso

Palermitano classe 1969, esperto di diritto tributario, ha spiegato che la sua unica "bussola" in questi anni è stata "il rispetto per le leggi e per il mandato che mi è stato affidato: essere al di sopra delle parti, servire il bene comune". Ma non scenderà in politica

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini lascia il suo incarico. Lo ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera. "Non scendo in campo - dice, commentando l'ipotesi di un ruolo di 'federatore' dell'area centrista dell'opposizione - ma rivendico il diritto di parlare. Ho letto che parlare di bene comune sarebbe una scelta di campo. E che dunque dovrei tacere oppure lasciare l'incarico. È stata fatta persino una descrizione caricaturale del ruolo di Direttore dell'Agenzia, come se combattere l'evasione fosse una scelta di parte e addirittura qualcosa di cui vergognarsi", ha dichiarato.

"Unica mia bussola il rispetto per le leggi"

"Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori di un pizzo di Stato. Oppure di sentir dire che l'Agenzia delle Entrate tiene in ostaggio le famiglie, come fosse un sequestratore", ha detto ancora al Corriere commentando le sue dimissioni. "Ho taciuto sinora, per senso dello Stato - aggiunge - Però se il fisco in sé è demonizzato, si colpisce il cuore dello Stato. Ho sempre pensato che a danneggiare i cittadini onesti siano gli evasori". Ruffini ha spiegato che la sua unica "bussola" in questi anni è stata "il rispetto per le leggi e per il mandato che mi è stato affidato: essere al di sopra delle parti, servire il bene comune". Nell’intervista Ruffini ha anche negato di avere intenzione di dedicarsi alla politica, come alcuni giornali avevano ipotizzato.