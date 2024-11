Adeguamento rendite catastali, cosa succede con avviso accertamento?

Introduzione

Ha fatto molto discutere, nei giorni scorsi, in tema Manovra, il paventato intervento sulle rendite catastali. Come riportato dal Corriere della Sera, però, nel disegno di legge di Bilancio per il 2025 non c’è traccia di modifiche, nonostante l'iniziale accenno del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che aveva ipotizzato un possibile aumento per chi aveva usufruito del Superbonus. Il riferimento, come da lui stesso chiarito, era alla legge di Bilancio precedente, la quale prevedeva solo l’aggiornamento delle mappe catastali per i lavori di ristrutturazione importanti.

Rivedere le rendite catastali per chi ha riqualificato la propria casa con l'aiuto dei bonus edilizi può essere comunque problematico. Ecco qual è l’iter ad oggi e perchè l'ipotesi legata sl Superbonus ha suscitato tante critiche