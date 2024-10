Nessuna riforma del catasto nella Manovra: tentativi da Monti a Meloni

Come detto, nel Documento programmatico di bilancio 2025 del governo Meloni di riforma del catasto non c’è alcuna traccia. Come sottolineava il sociologo Giuseppe De Rita, riportato dal Corriere, "la casa, per gli italiani, è un mito, uno status e quindi anche un tabù: guai a chi la tocca". In un Paese dove il 77% delle famiglie vive in una casa di proprietà, spesso vista come eredità primaria per i figli, modificare il regime fiscale sulla proprietà rimane una sfida non solo politica, ma anche culturale