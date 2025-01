Dichiarazione dei Redditi 2025, quando farla e tutte le novità

Introduzione

Debutta il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2025. Diverse le novità che scattano a partire da quest’anno, dall’allargamento della platea di chi può utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi alle modifiche intervenute in tema di Irpef, oneri detraibili e altri profili fiscali. Ecco tutto quello che c’è da sapere e il calendario delle scadenze legate alla dichiarazione dei redditi.