Introduzione

Il comparto dell’oro verde (e del turismo associato ad esso) è in costante crescita. Il portale Compare the Market AU ha stilato una lista delle destinazioni più ambite, combinando parametri come la produzione, il numero di uliveti, le sessioni di degustazione. In base ai dati complessivi, la Spagna è prima nella graduatoria generale, ma l’Italia è avanti nella qualità e nel numero di attività.