Olio d’oliva, i migliori d’Italia e a che punto è la raccolta

Cade tre giorni prima del previsto la giornata mondiale dell’olivo, che quest’anno si tiene il 23 novembre, in coincidenza con la seduta del Consiglio dei Membri del Consiglio oleicolo internazionale. La stagione olearia italiana per il momento non regala grosse soddisfazioni, a causa soprattutto delle rese molto basse di ottobre al Centro e al Sud Italia: per il momento ci si può affidare agli oli presenti sugli scaffali dei supermercati

Il 26 novembre è la giornata mondiale dell'olivo ma quest’anno, in via eccezionale, si festeggia il 23, in coincidenza con la seduta del Consiglio dei Membri del Consiglio oleicolo internazionale (Coi). La giornata, istituita dall’Unesco nel 2019 su proposta del Libano e della Tunisia, aveva come scopo quello di proteggere l'olivo e promuovere i valori di cui è simbolo, come pace, saggezza e armonia. Nel momento nel quale è stata resa ufficiale la giornata, l’Unesco ha invitato i governi e le istituzioni del mondo intero a riconoscere il valore dell'olivo, dell'olivicoltura per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e il suo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. A fine 2020, i Paesi che aderiscono al Coi rappresentano il 70% del consumo mondiale, il 90% delle esportazioni totali e il 95% della produzione mondiale di olio di oliva e di olive da tavola.