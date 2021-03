Covid, aumentano le t. intensive: le Regioni sopra la soglia d’allerta

Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (57%), provincia autonoma di Trento (51%), Marche (48%), Lombardia (47%), Molise (46%) ed Emilia Romagna (46%). Il bollettino del 13 marzo del ministero della Salute segnala 26.062 nuovi casi di coronavirus su 372.944 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 6,98%, le vittime registrate in un giorno sono 317