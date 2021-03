1/19 ©Ansa

Ultimo weekend nelle città italiane prima dei nuovi cambi di colore che da lunedì 15 portano molte regioni in zona rossa e le altre in arancione (solo la Sardegna rimane bianca). A Milano i carabinieri ieri sera sono stati impegnati in una serie di controlli che hanno portato a decine di multe per il mancato rispetto delle norme anti-Covid

Tutti gli aggiornamenti sul coronavirus