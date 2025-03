Milano, incendio al carcere minorile Beccaria dopo tentativo rivolta

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nel carcere per minori Cesare Beccaria di Milano. Lo rendono noto i vigili del fuoco che stanno intervenendo con sette mezzi. Secondo le prime informazioni, le fiamme interesserebbero il secondo piano dell'istituto di pena dove un gruppo di giovani detenuti avrebbe dato fuoco a lenzuola e materassi asserragliandosi poi in un’ala del penitenziario. Lo scorso 13 marzo, sempre al Beccaria, cinque persone, quattro detenuti minorenni e un agente della polizia penitenziaria, erano rimasti lievemente feriti in un altro rogo, di natura dolosa, appiccato da alcuni detenuti.