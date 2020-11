X Factor 2020, ecco chi è stato eliminato

Dopo la doppia eliminazione di Eda Marì e dei Manitoba ( X Factor, secondo Live: Eda Marì e Manitoba dicono addio al talent ) siamo arrivati al terzo eliminato di questa 14ma straordinaria edizione, al termine del terzo Live ad abbandonare la gara è il "reghez" di Emma, in ballottaggio con il ventunenne livornese. Un'uscita di scena difficile da accettare che lascia l'amaro in bocca, ma che alla fine si dimostra sportiva ( X Factor 2020, Santi perde il ballottaggio contro Blue Phelix ed è eliminato ).

Il ballottaggio e il giudizio dei giudici

approfondimento

X Factor 2020, il ritorno di Fedez è "una bella storia"

Mentre il pubblico a casa salva MYDRAMA, i Melancholia, Casadilego e N.A.I.P. vanno allo scontro finale Santi e Blue Phelix. Ciascuno porta l'inedito con cui si è fatto conoscere, ma solo uno di loro passa il turno. Ed è Francesco Franco, sulle note del suo inedito "South Dakota". Un testa a testa intenso e un po' crudele, soprattutto considerando che i ragazzi fanno parte della stessa squadra e insieme hanno condiviso ogni momento all'interno del talent.

Il primo a esibirsi è il giovane Filippo con il suo Bonsai, Emma si trova in una posizione molto difficile, è combatutta, ma al contempo sicura di sé e dei suoi pupilli che prima di "giudicare", ringrazia visibilmente commossa: “loro sanno cosa significa essere qui a X Factor e io spero di essere stata all’altezza delle loro aspettative. In questo momento la persona che è più pronta a combattere è Blue Phelix". Emma, comunque affranta, si rivolge al suo ragazzo, "sappi che io fuori di qua ti aspetto, sarai con me ai miei concerti, di qualsiasi cosa avrai bisogno io ci sarò, di persone più sane e genuine di te qui a XF non ne ho mai viste". Mika e Manuelito eliminano Santi, mentre Agnelli lo salva anche se le cose non cambiano, "è un segnale di stima" il suo. L’applauso dello studio è tutto per il giovane bolognese.