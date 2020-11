Fedez e Purple Disco Machine & Sophie and The Giants a X Factor 2020

Grande attesa per il terzo Live di X Factor, in onda giovedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno. Tra gli ospiti, Fedez che torna a calcare il palco del talent di Sky e Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

Tutto è pronto per l'attesissimo terzo Live di XF2020 (VAI ALLO SPECIALE), in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, giovedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno il sipario si alzerà per una serata all'insegna della grande musica, e non solo. Oltre ai talenti in gara, ospiti d'eccezione calcheranno il palco del talent show più amato del piccolo schermo.

Gli ospiti del terzo live approfondimento Purple Disco Machine & Sophie and the Giants: il testo di Hypnotized Ad aprire il Live di #XF2020 con la loro hit doppio platino “HYPNOTIZED”, che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia, saranno i Purple Disco Machine & Sophie and the Giants (Purple Disco Machine, il dj tedesco che col suo sound ci ha "Hypnotized"). Una performance straordinaria che permetterà agli artisti di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena e sarà, inoltre, arricchita da una coreografia innovativa senza precedenti grazie alla tecnologia di Sky Wifi, semplice, potente e spettacolare. Una sinergia perfetta che metterà in risalto il legame tra Sky Wifi e X Factor 2020 e le performance straordinarie che Sky Wifi garantisce grazie alla fibra fino a 1 giga. Il singolo del dj e produttore disco house tedesco Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, in collaborazione con il gruppo indie inglese Sophie And The Giants ha dominato le classifiche italiane e internazionali negli ultimi mesi raggiungendo in Italia il #1 dell’airplay radiofonico e di Shazam, la Top 3 delle classifiche FIMI/GfK, Apple Music e Viral di Spotify e la Top 10 della classifica Spotify.

Rientro in famiglia per fedez



approfondimento Fedez riceve il doppio disco di platino per 'Bimbi per strada' Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)” certificato doppio disco di platino, Fedez torna con un singolo “Bella Storia”, che è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta. La cover del singolo è un tributo al Maestro Eugenio Carmi, tra i massimi esponenti dell’astrattismo italiano.