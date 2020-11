X Factor, le assegnazioni dei giudici per il terzo Live

Cresce l'attesa per il terzo Live del talent show di Sky Uno, giovedì 12 novembre alle 21.15, intanto scopri con quali brani i talenti si esibiranno in diretta

Giovedì scorso, il secondo Live di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE ), ha visto uscire di scena l'unica voce femminile del team di Mika, Eda Marì (battuta al ballottaggio da Santi) e la band dei Manitoba in squadra con Manuel. In attesa del terzo appuntamento, in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, giovedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno, vediamo nel dettaglio quali sono i brani scelti dai giudici e dai talenti che ascolteremo.

LE ASSEGNAZIONI DEL terzO LIVE

MIKA ha fatto scelte all’insegna dell’italianità per i suoi Over: Vergo canta "La Cura", un pezzo storico, forse tra i più amati del cantautore siciliano Franco Battiato. N.A.I.P. dopo essersi cimentato con Bla Bla Bla di Gigi d'Agostino torna ai suoi cari inediti e porta uno dei suoi brani originali dal titolo "Oh oh oh".

EMMA fa presentare ai suoi tre ragazzi in gara i propri inediti:

Blind porta "Cicatrici", Blue Phelix un brano italiano dal titolo "Mi Ami", mentre dal repertorio di Santi ha scelto "Morrison".

MANUEL AGNELLI si divide tra inediti e cover, i Little Pieces of Marmelade cantano il loro "LPOM", mentre ai Melancholia spetta la cover "Grounds", firmata Idles.

HELL RATON per le sue Under Donne ha scelto solo inediti: per Casadilego "Lontanissimo", per Cmqmartina "Sparami" e infine per Mydrama "Vieni con me".