X Factor 2020, Mydrama abbandona il sogno di arrivare in finale

Il percorso di Mydrama



La giovane Alessandra Martinelli, in arte MYDRAMA, nasce a Monte Cremasco in provincia di Cremona ventidue anni fa con la musica nel sangue ("da piccola ero una bambina strana e la musica mi ha aiutato un sacco”). Il nome d’arte scelto riflette un periodo difficile della sua vita, una fase tormentata di dipendenza affettiva espressa anche nel testo del suo singolo d’esordio, “Cornici bianche”, canzone che vuol essere "un invito a non mollare mai" (QUI IL TESTO). Fin dai suoi primi passi sul palco delle audizioni del talent di Sky, l'aspirante popstar conquista e stupisce tutti, in primis il suo giudice e mentore Hell Raton, il quale per perde occasione per sottolineare quanto la sua, sia una voce “piena di cicatrici, ogni volta che ti sento cantare mi commuovo". Su Youtube il suo mash up conta oltre 2,8 milioni di views, mentre la cover “I hate u I love u” portata ai Bootcamp ha superato le 1,5milioni di views. Un risultato straordinario considerando che "è partito tutto dal mio piccolo studio costruito nella mia stanza".

Esibizione dopo esibizione Mydrama convince l'intera giuria, dalle note di “Grazie a Dio” di tha Supreme e “Nuova registrazione 326” di Mara Sattei a quelle del suo secondo inedito, “Vieni con me” con cui l'artista mostra la sua parte inedita, "il mio lato divertente". Il timbro vocale e la naturalezza espressiva sono il suo marchio di fabbrica. Per Agnelli, Alessandra ha un modo di cantare che "è al servizio delle sue emozioni”. Manuelito si diverte ogni volta a ricordarle quanto le aspettative su di lei siano alte e quanto evidente sia la sua evoluzione. Nonostante i feedback positivi e la magistrale interpretazione di “Dios nos libre del dinero” di Rosalia, (qui il video), MyDrama si ritrova al ballottaggio per cinque volte. Ma la giovane Under Donne di Hell Raton è comunque promossa a pieni voti, perché “non fa la cantante, ma è una cantante”, parola di Emma. Ma qualcosa stasera non funziona, e al sesto ballottaggio la giovane artista non regge.