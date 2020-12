X Factor 2020, tutte le anticipazioni della semifinale di stasera

Cinque gli artisti in gara nella semifinale (VAI ALLO SPECIALE) dello show di Sky prodotto da Fremantle, e grande l'attesa per il sesto Live di stasera, alle 21.15 su Sky Uno in diretta dalla Sky Wifi Arena. A questo appuntamento decisivo, HELL RATON arriva con due Under Donne, un concorrente a testa per EMMA e i suoi Under Uomini, MIKA e i suoi Over e MANUEL AGNELLI e i suoi Gruppi.

la manche featuring

La prima manche è caratterizzata dai featuring: ogni concorrente potrà provare l’emozione di cantare al fianco di un artista affermato. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare La canzone mononota, Blind interpreterà Baby con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano Catrame, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.