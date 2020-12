X Factor, i Pinguini Tattici Nucleari sono gli ospiti della semifinale

La semifinale di #XF2020 vede salire sul palco della Sky Wifi Arena, una delle band più amate d'Italia. Appuntamento giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv - disponibile anche On Demand e su Sky Go

Ci siamo quasi, è in arrivo l'ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE). Domani si giocherà una delle partite più importanti del talent, quella che renderà più vero il sogno di salire sul primo posto del podio nella puntata finale. Giovedì 3 dicembre, su Sky e NOW TV, vedremo i cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show di Sky prodotto da Fremantle, alla cui guida c’è Alessandro Cattelan. E ad allietare la gara e allentare la tensione ci penseranno gli ospiti speciali, i Pinguini Tattici Nucleari, che per l'occasione presentano il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita il 4 dicembre.

gli ospiti della semifinale approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, "Ahia" è il il romanzo di Riccardo Zanotti Ospiti della semifinale di X Factor 2020 i Pinguini Tattici Nucleari presentano il loro nuovo EP, che, nato a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo, in pieno periodo di lockdown, è un'opera stra-ordinaria. “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro”. "Ahia" è il titolo del romanzo di Riccardo Zanotti Oltre a essere il titolo del nuovo EP dei Pinguini Tattici Nucleari, è anche il primo romanzo del frontman della band di Bergamo. Ecco come lo racconta l'autore: «Ahia è una parola affascinante. Nessuno te la insegna. Non è che un giorno, quando sei bambino, tua mamma arriva e ti dice: “è qualcosa che devi esclamare quando ti fai male”. Non te ne parla il maestro a scuola, non te la svelano gli amici al campetto. Tutti veniamo al mondo con un determinato numero di Ahia dentro, nel codice genetico, innati. Ognuno di essi corrisponde a una volta in cui permettiamo al mondo di farci del male. Ahia prima che essere parola, è una reazione, o ancora meglio una smorfia, quasi un gioco. Non ha etimologia, perché non ha storia: è semplicemente qualcosa che esiste e che diamo per scontato, come il cielo sopra la testa e la terra sotto ai piedi. Nella sua semplicità, Ahia descrive un’infinità di emozioni e sentimenti, ed è per questo che ho voluto chiamare così sia il mio libro che l’ultimo nostro lavoro discografico: per ricordarci che siamo bambini che non devono avere paura di cadere e sbucciarsi le ginocchia.»