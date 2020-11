X Factor, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

I concorrenti dell'edizione numero 14 di X Factor (Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il panel su X Factor con i giudici e Alessandro Cattelan) sono rimasti in cinque e solo quattro di loro si contenderanno la finale in onda in diretta, giovedì 10 dicembre su Sky Uno. Dopo la recente esclusione dei Melancholia e di Cmqmartina (X Factor, i Melancholia e Cmqmartina dicono addio alla gara), si avvicina un'altra puntata altrettanto densa di emozioni e non mancheranno certo ulteriori colpi di scena, a un passo dalla finale la tensione sale e ci si gioca il tutto e per tutto. Le squadre di Manuel Agnelli, Emma Marrone (Diversity Media Awards, Emma personaggio dell'anno), Hell Raton e Mika sono pronte, così come la giuria e il padrone di casa, Alessandro Cattelan. In attesa del prossimo appuntamento dalla Sky Wifi Arena, in programma giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, scopriamo quali sono i brani scelti dai giudici e dai talenti che ascolteremo.