Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il panel su X Factor con i giudici

Il capitano insieme a Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika racconta la 14esima edizione del talent nell’ambito del primo evento dal vivo di Sky Tg24 in un panel condotto dal vicedirettore Omar Schillaci, a pochi giorni dalla finale di una stagione segnata da diversità e inclusività, un altissimo livello musicale e proposte musicali ricercate e talvolta fuori dagli schemi

A pochi giorni dall’attesissima finale ci sarà anche X Factor, con i suoi 4 giudici - Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika - e il conduttore Alessandro Cattelan, all’evento Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur, il 5 dicembre. Al grido di Back to music, la 14esima edizione di X Factor Italia ha riportato la musica e la capacità creativa al centro del talent show. A guidare i giochi Alessandro Cattelan e al suo fianco una giuria fatta di artisti dalla personalità e dalla carriera variegate, tra new entry e ritorni. Diversità e inclusività, rispetto degli altri e non violenza sono fra i valori che contraddistinguono l’approccio artistico e umano portato in campo dai giudici quest’anno. Il livello dei concorrenti si dimostra alto fin dalle Audition, con proposte musicali ricercate, talvolta fuori dagli schemi, e un ricco bagaglio di brani originali che permette per la prima volta nella storia del talent show di Sky prodotto da Fremantle di lasciare spazio agli inediti già agli esordi della fase dei Live. Non mancano i colpi di scena, né i battibecchi fra i giudici all’interno di una competizione scandita da ritmi elevati ed eliminazioni inaspettate. Fra gli ingredienti di questo X Factor 14 il team creativo composto da Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Ospiti molti artisti della scena italiana, compresi alcuni apprezzati ritorni sul palcoscenico che li ha lanciati, e star internazionali presenti in studio non fisicamente, ma grazie alla tecnologie di Sky Wifi che ha permesso performance straordinarie pur a distanza.

Alla sua quarta partecipazione a X Factor Italia, è stato al tavolo della giuria per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Musicista, autore e produttore discografico, nel 2019 vince con Argentovivo il Premio della critica Mia Martini, quello della sala stampa Lucio Dalla e la Targa Tenco come miglior canzone singola. Lo stesso anno è protagonista del grande concerto evento al Forum di Assago per i trent'anni di carriera degli Afterhours. Dalla musica al cinema, è la voce di Caravaggio in "Caravaggio l'anima e il sangue", film d'arte prodotto da Sky e Magnitudo Film vincitore del Globo d'Oro. A X Factor 2020 guida i Gruppi con la sua visione musicale unica e innovativa, alla ricerca di qualcosa di insolito a cui dare voce.

Per la prima volta al tavolo della giuria di X Factor Italia, compie 10 anni di carriera nel 2020 ed è l'unico giudice donna di questa edizione. Dopo gli esordi ad Amici, dove si fa notare per il timbro caldo e graffiato, diventa una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano con sei album in studio, oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni di "like" su Facebook, 400 milioni di visualizzazioni su YouTube. Fra i suoi successi Amami, La mia città e Non è l'inferno, che le vale la vittoria a Sanremo 2012. A X Factor 2020 accompagna gli Under Uomini in un viaggio musicale fatto di voce ed emozioni, alla ricerca della parte più intima di ognuno.

Fra i nuovi volti della giuria di X Factor 2020, è produttore musicale, manager, talent scout, direttore artistico e creativo. Punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana, nel 2010 fonda insieme a Salmo e Slait la celebre crew Machete, ottenendo diversi riconoscimenti. Nel 2017 partecipa al Red Bull Culture Clash 2017 da frontman del team Hellmuzik e vince il contest grazie a una performance esplosiva. A X Factor 2020 guida le Under Donne, attraverso produzioni innovative, curate nei minimi dettagli.

Dopo quattro anni di assenza, la star internazionale torna a X Factor Italia, dove era già stata protagonista dal 2013 al 2015. Insignito di numerosi premi e riconoscimenti, dai BRIT Awards ai World Music Awards, vanta cinque album in studio ed è spesso impegnato contro l'omofobia e il bullismo. Fra i suoi progetti più recenti lo show benefico "I love Beirut", un atto d'amore verso la sua terra colpita da una terribile esplosione lo scorso 4 agosto. A X Factor 2020 segue gli Over, dando spazio a voci mature dall'identità artistica fuori dalle righe.