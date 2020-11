L’Europa guarda al 2021 come all’anno del riscatto e della ripresa dopo la più grande crisi economica dal Dopoguerra. Dopo il primo soccorso della Bce, ora l’attesa è tutta per il Recovery fund , bloccato però dal veto di Ungheria e Polonia , Paesi che – nonostante la mole di aiuti ricevuti negli anni da Bruxelles – non vogliono controlli in fatto di costituzione e diritti. Il meccanismo dell’unanimità su cui si basa la gran parte delle decisioni rende l’Unione europea lenta e poco efficiente e frena anche altre riforme attese da tempo, come quella del regolamento di Dublino . Tutto questo mentre con l’ elezione di Joe Biden alla Casa Bianca e l’ uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione si aprono nuovi scenari sul fronte geopolitico. Con il presidente dell’Europarlamento David Sassoli, a Sky Tg24 LIVE IN il 5 dicembre , si farà il punto sulle grandi sfide che attendono l’Europa, ma anche quelle che dovrà fronteggiare l’Italia, che avrà addosso gli occhi di tutti e dovrà dimostrarsi all’altezza degli aiuti ricevuti.

Chi è David Sassoli

David Sassoli è il Presidente del Parlamento europeo dal 3 luglio 2019. Nato a Firenze nel 1956, ha iniziato la sua carriera da giornalista in piccoli quotidiani e agenzie di stampa, per poi passare al Giorno. Nel 1992 lo sbarco in RAI, prima come cronista del TG3, poi al TG1 come conduttore dell’edizione delle 20 e vicedirettore. Nel 2009 è stato eletto con oltre 400mila preferenze europarlamentare per il Partito democratico, diventandone capodelegazione. Viene confermato anche nelle elezioni del 2014 e del 2019. Nel 2013 è arrivato secondo alle primarie del PD per il sindaco di Roma. È stato membro degli scout e di vari movimenti giovanili cattolici. Sposato e padre di due figli, è tifoso della Fiorentina.