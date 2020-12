X Factor, i Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo EP: "AHIA!"

Sul palco della Sky Wifi Arena, una delle band più amate d'Italia. Appuntamento con la finale di XF2020 giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv - disponibile anche On Demand e su Sky Go

Ospiti speciali della semifinale di X Factor 2020 (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) i Pinguini Tattici Nucleari (Leggi qui l'intervista) infiammano il palco della Sky Wifi Arena con un medley dei loro successi e il loro nuovo EP dal titolo "Ahia", un titolo che tutto sommato riassume anche il clima che si respira al momento dietro le quinte. La tensione tra i talenti rimasti in gara cresce di minuto in minuto, del resto ci si gioca un posto in finale, ma i fantastici sei di Bergamo riescono a stemperare l'aria con tutta la forza espressiva e la leggerezza che li contraddistinugue. Cresciuti a pane e live nei piccoli club e arrivati nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano Ringo Starr, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche, sono un esempio per i semifinalisti di XF2020.

Un messaggio per i concorrenti di XF2020 approfondimento Pinguini Tattici Nucleari, la vita in un "Ahia" Riccardo Zanotti, frontman della band bergamasca incoraggerebbe così un musicista in erba: "Farsi contaminare e sperare di contaminare a propria volta, mai chiudere occhi e orecchie davanti a nuovi fenomeni musicali. Quando ho capito che la musica deve essere liquida, un grande mare, lì c'è stata la prima svolta. Non schifare mai niente e rifletti sul fatto che a volte sei tu che non capisci se una cosa ti fa schifo. Impara cosa rappresentano le note sul pentagramma. Poi devi capire se davvero è la tua passione. Se per tanto tempo non suoni né scrivi e ti va bene così forse quella non è la tua strada, è l’urgenza arstica di comunicare che va assecondata".