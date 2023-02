Shari quando è maturata l’idea di andare a Sanremo e perché con Egoista? Intanto ti dico che sono pronta, la paranoia grossa è passata. Riascoltando i brani che avevo, Egoista era il più completo. Potrebbe essere quello giusto, mi sono detta. Perché Il Festival? Voglio lanciarmi in sfide nuove per divulgare la mia musica a più gente possibile. Come sono andate le prime prove con l’orchestra? Capisco la scelta di Salmo, visto che avete già collaborato, ma perché Zucchero e perché un medley? Le prove benissimo fin dalla prima volta, addirittura con l'applauso dell’orchestra; poi ho fatto amicizia con molti, tra cui i coristi. Zucchero è tra i miei artisti preferiti con Mina per le sonorità soul. C’è sempre una cantante donna sul palco con lui e dunque mi è parso naturale proporlo nella serata delle cover. In che misura essere egoista significa volersi bene? Penso che sia giusto esserlo a volte. Certo, c'è un limite: io sono sempre stata troppo altruista e ho sofferto, col tempo l’ho imparato a essere un po' egoista ma resta un sottile equilibrio. Forse vorrei una ragazza normale, forse vorrei un uomo che mi ascolti…nei sentimenti la semplicità è così difficile che è meglio avere qualcuno da idealizzare? Idealizzare è sbagliato. Capita che trovi la persona giusta e magari non sapevi che la volevi. Non idealizziamo: io in quel momento lo ho pensato e mi sono sentita egoista. Una persona non va cercata attraverso le proprie richieste. Oggi a salire la montagna dei tuoi pensieri cosa si trova? Sanremo! Penso soprattutto alla musica per fare passare la paura. Mi preoccupa la scala dell'Ariston, farò le prove anche perché avrò i tacchi.

Il mio film preferito era farti ridere: se il verbo lo porti al presente è una bella dichiarazione d’amore, vero? Il concetto di film ritorna anche in Follia: e balli perché ti senti in un film. Il cinema è per te ispirazione? E potrebbe diventare una strada parallela alla musica?

Mi è capitato spesso di guardare film che poi sono diventati canzoni. A volte la vita sembra un film quando è tutto al suo posto. Da quando sono piccola provavo a piangere per recitare...quindi se capiterà la giusta proposta, perché no?

Non mi sentivo più a casa da nessuna parte: al di là che è anche uno stato dell’anima, ti senti parte di una generazione senza radici?

Probabilmente si. Nella mia città mi sentivo schiacciata e non avevo più legami. Ho litigato con tutti in quel momento e dunque mi sono spostata a Milano e ora va meglio. Credo che siamo una generazione senza radici, abbiamo ambizioni grandi e sappiamo guardare oltre.

Vivo da sola ma sembriamo mille: quante Shari conosceremo sul palco dell’Ariston?

Una per ogni serata. E' tutto pronto e ho provato tutti gli abiti.

Questo posto chiamato mondo lo detesto: se potessi fare una telefonata per cambiare le cose, a chi la faresti? Ci aggiungo che in World Hold On inviti il mondo a resistere!

Chiamerei me stessa, se cambia lo stato mentale cambia tutto anche al di fuori. Dovrei cambiare la prospettiva, ma da piccola ero arrabbiata con la società e il mondo. Purtroppo per mia natura tendo più a guardare il brutto, la mia condanna è farmi male da sola.

La produzione in inglese al momento è ferma? Oppure brani come World Hold On, King of my Castle o You&I torneranno?

Faccio entrambi senza regole. Non decido io, è l’ispirazione. Ho valutato le traduzioni in italiano di cose che ho scritto in inglese ma mi sono fermata perché non è la stessa cosa.

So che sei una ragazza molto organizzata: per Sanremo massima razionalità oppure ti lascerai andare?

Cercherò di pensare solo alla musica. Ho impegni tutto il giorno tra interviste, trucco, lezioni di canto e mille altre cose ma voglio vivere di emozioni quella settimana, chissà se e quando ricapiterà!

La birra che sa di the la candidiamo a bevanda ufficiale di Sanremo 2023? Valida anche per il FantaSanremo?

Assolutamente. Penso che me ne concederò un paio al giorno.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Voglio fare uscire più musica possibile per farmi conoscere. Poi canterò dal vivo ma non so ancora dirti quando.