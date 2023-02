Sanremo 2023, Elodie: "Mi sento libera, ho imparato ad ascoltarmi"

Elodie come stai e come stai vivendo questo Festival? Molto serenamente ma non mi fido di questo umore per quanto sia serena. Il giorno più difficile è stato quello delle prove. Due racconta la fine di un amore, un cambio di vita: perché oggi si tende più a raccontare un amore che se ne va piuttosto che la passione di un amore che nasce? E’ una protezione, l’amore va protetto ma deve essere apprezzato il cambiamento. Non dimentichiamo che alla fine segue poi un nuovo inizio. E forse nella narrazione sei più interessante quando chiudi. Oggi le tue paure sono nascoste ancora da un velo sottile oppure non esistono più? E’ una metafora, non sono più nascoste. Ho meno paura di proteggermi, con i difetti e le fragilità ci convivo tranquilla. Poi è importante scegliere le persone che ti sono vicine. Tu vuoi una donna che non c’è è uno dei grossi temi di questa epoca: perché continua a mancare il rispetto per l’identità dell’altra persona? Si idealizza perché vediamo attraverso i nostri occhi. Se ci pensi la prima delusione d’amore è con te stesso; il vero problema è quando vuoi cambiarla a tutti i costi l'altra persona e non accetti la diversità. Nei discorsi sulla bocca della gente: hai imparato a convivere con i leoni da tastiera? Leggo quello che scrivono ma non sono curiosa di cosa pensano di me, quello che è il mio essere umano sono fatti miei. Il lavoro e il suo percepito invece mi interessano. Perché Big Mama stasera nella serata dei duetti? Sarà, credo, un grande momento di orgoglio femminile. Ho scelto lei perché tra noi ci sono dieci anni di differenza e siamo proprio diverse. Ci accomuna però la fierezza. Qualche anno fa la ho notata in una pubblicità e fisicamente mi piaceva, soprattutto mi ha colpita lo sguardo. Ho pensato a quale pezzo portare e scelto American Woman chiacchierando col mio gruppo ho pensato che lei fose la persona giusta. I suoi sono 22 anni di arroganza. Poi ci saranno quattro coriste con dei bei caratteri. Sarà un bel momento.

approfondimento

Sanremo 2023, Elodie con Due. Il testo della canzone

Oggi è il giorno di OK. Respira: ti senti più leggera?

Problematico è stato solo il debutto all'Ariston, il resto è in discesa.

Apocalisse forse è il brano più intimo: oggi guardi al passato con serenità?

Crescendo cerco di essere più comprensiva, ma non dimentico se no ripeti la stessa cazzata e non dai un senso a quello che sei oggi.

Quali sono le donne della tua vita?

Mia sorella, mia mamma e mia nonna. Mia sorella mi avrebbe fatto piacere averla qui, mamma e nonna no, mi avrebbero ossessionata con le loro domande.

So che per la prima volta hai comprato casa: l’eterna viaggiatrice ha bisogno di un luogo sicuro?

Prima della pandemia le mie case erano come magazzini. Sono andata via di casa a 19 anni e per tre anni non ho visto i miei genitori ma ero tranquilla. Ora ho bisogno della mia coperta.

Perché dire a una persona che è autentica è ancora vissuto come un fatto eccezionale e non come normalità?

Da piccola mi sentivo Amelie, quella del film, e la imitavo ma io non ero lei. Non essere autentici sarebbe come indossare un abito di sette taglie più grandi. Io dico meglio uno vestito male che un vestito banale. Fa curiosità.

Pensati libera è la tua vita in due parole: ti responsabilizza, ti emoziona sapere che molte persone quando sentono la parola libertà pensano a te?

Mi fa orgoglio, sono ossessionata dalla musica e dal lavoro ma dopo la mia esperienza ad Amici avrei lasciato perché ero più felice quando facevo altra. Era una ossessione. Ora mi sento davvero libera.

Sanremo, l’album, il tuo primo Forum, Sento ancora la Vertigine e l’amore: quanto sei felice?

Tanto ma più che felice so di avere fatto le cose giuste e ho imparato ad ascoltarmi.