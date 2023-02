9/15 ©IPA/Fotogramma

Oltre a scrivere con grande successo di pubblico e critica, negli anni Chiara Francini non ha mai smesso di lavorare come attrice per teatro, tv e cinema. Nel 2021 è una delle protagoniste della fortunata commedia Addio al nubilato, per regia di Francesco Apolloni, trasmessa su Amazon (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)