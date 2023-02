1/12 ©Getty

Chiara Ferragni, la prima co-conduttrice della serata di apertura del Festival di Sanremo 2023, è stata, per ovvie ragioni di look, la più osservata sul palco. Oltre allo strepitoso guardaroba personalizzato firmato Dior, la trentacinquenne ha esibito una serie di make-up look perfetti per l'evento e del tutto in linea con quelli che di solito realizza per lei il glam artist Manuele Mameli

