La possibile scaletta del concerto di Elodie a Milano

Lunedì 20 e martedì 21 novembre, l'Elodie Show 2023 fa tappa al Forum d'Assago di Milano. La scaletta ufficiale delle serate non è stata diffusa, ma è probabile che non si discosti molto dalla setlist del concerto di Napoli

L'Elodie Show 2023 è ufficialmente iniziato. Dopo le due date sold-out al Palapartenope di Napoli, lunedì 20 e martedì 21 novembre Elodie arriva al Forum di Assago di Milano.

Il racconto di Napoli

Elodie lo aveva promesso: chi entra ad un suo concerto, deve uscire esausto. Deve aver cantato e ballato fino allo sfinimento, in un intreccio di pop e di dance, di soul e di jazz. E così a Napoli è stato. Dopo l'esordio da record al Forum di Assago dello scorso maggio, al Palapartenope la cantante romana si è confermata. Ancora una volta ha dimostrato di essere lei, la regina del pop italiano. La più internazionale delle star nazionali. Ispirato agli show d'oltreoceano, ha portato in scena i suoi più grandi successi e cinque singoli tratti da Red Light, il disco uscito lo scorso 6 ottobre. Supportata da un eccellente corpo di ballo, Elodie ha più volte cambiato look. E ha accolto sul palco Geolier e Gigi d'Alessio. Sul finale, l'omaggio alla città: la maglia di Maradona, indossata nella stagione 1988-1989.

Dopo il Forum di Assago, l'Elodie Show 2023 si svolgerà: