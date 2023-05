Elodie in concerto a Milano, una favola Pop da paese delle meraviglie

L'artista romana ha incantato il colorato e scatenato pubblico con uno show avvolgente. Ospiti della serata Elisa, BigMama, Stash, Rkomi, Joan Thiele e Paola & Chiara. Annunciate le date di Napoli, Milano e Roma rispettivamente il 18, 21 e 25 novembre. LA RECENSIONE Condividi

Danse La Vie, danza la vita. Il finale di questo brano, forse non uno dei più popolari, è, secondo me, il momento epico del viaggio di Elodie al Forum di Assago di Milano, il suo primo Forum. Uno spettacolo planetario per abbondanza, esuberanza e straniamento, un live ipnotico, seducente, opulento. Sul finale di Danse La Vie, secondo brano in scaletta dopo l'Intro e Purple in the Sky, si pone al centro della sua isola felice (quella che nel finale, su Apocalisse, la spingerà verso il cielo) in fondo alla sterminata passerella che le ha fatto consumare chilometri, e per pochi secondi è immobile, sguardo verso l'infinito, braccia strette, quasi un abbraccio a sé stessa: in quegli attimi ha mostrato non solo alla sua gente, ma alle milioni di persone che vedranno il video, la sua autorevolezza, il suo essere dominatrice del palco e regina dei cuori. La avevo a pochi metri e il suo silente "sono io sono qui" è la bandiera del trionfo che sventola.

Credit Francesco Prandoni

Elodie è stata la sacerdotessa di un rito, giocando con le parole potrei dire Tribale, ma in realtà è stato molto di più, è stato un conclave laico che ha avuto la sua consacrazione quando ha cantato Guaranà sdraiata come fosse su un triclinio, come una dea dell'Olimpo; è sul finale di questo pezzo che percorre lenta la passerella che la porta al main stage e il velo che protegge il palco scende mostrando la potenza della scenografia. Quando si dice il destino...sul finale di Guaranà Elodie canta "dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni, vincere un Oscar e un Grammy?": lei intanto un David di Donatello se lo è portato a casa con Proiettili, brano del film Ti Mangio il Cuore di cui è protagonista. È la conferma che l'artista completo può esistere anche in Italia e non è solo un american dream. Elodie non ha i super poteri ma applica al talento naturale il lavoro, l'impegno, lo studio. Gli adolescenti di oggi dovrebbero guardare a un percorso come il suo più che a quello lastricato di fatui like. approfondimento Sanremo 2023, il bacio tra Elodie e BigMama dopo il duetto. FOTO

Credit Francesco Prandoni

Se dovessi dire i tre momenti indimenticabili in una serata indimenticabile dico che i duetti con Elisa in Vertigine e Together e con Joan Thiele in Proiettili sono quelli musicalmente più...pazzeschi. Mai Più l'attimo più sensuale. Sul terzo gradino del podio elodiano metto la corsa che ha fatto, dall'isola nel cuore del Forum al palco, dopo Una come Cento, ultimo brano prima del gran finale composto da un interludio, Margarita e Bagno a Mezzanotte: una corsa liberatoria, che ha trasmesso un senso di felicità bello e dolce, un senso di appartenenza. È stato più facile tornare a casa con "il volume nella testa è qui dentro la mia festa"...vero Baby?

