Christian De Sica ospite della 100esima puntata di Stories

DA SAPORE DI MARE A VACANZE DI NATALE

Il primo vero successo con Sapore di Mare che diede il là al sodalizio artistico con Carlo Vanzina poi, subito dopo, Vacanze di Natale, il primo vero e proprio cinepanettone italiano. “Quando mi proposero il film la mia agente mi disse che avevo un’altra offerta da 14 milioni di lire per fare ‘Il Conte Tacchia’ con Gassman e Montesano. Io accettai Vacanze di Natale per 600 mila lire perché avevo fiutato l’odore del successo e non mi sono sbagliato. Dissi a mia moglie ‘finalmente se magna’”. La moglie Silvia, sorella di Verdone, l’ha conosciuta grazie all’amicizia con Carlo tra i banchi di scuola, “quella classe era la nostra accademia di arte drammatica, lì abbiamo imparato a dar vita ai personaggi” ha ricordato. Poi sul piccolo screzio avuto per conquistarla ha raccontato: “Sono andato a casa sua con un mazzo di fiori, perché sono ruffiano a gridare ‘La amo! La amo!’, il padre di Verdone pensò subito ‘mamma che buffone che è questo…’ però l’ho conquistata e quando Carlo si è sposato siamo andati in viaggio di nozze tutti e quattro assieme’. Grazie a Silvia arriva anche il teatro, ‘che non volevo fare perché ero terrorizzato, un po’ come mio padre che voleva solo fare l’attore, quando dovette confrontarsi con la regia. Mia madre lo obbligò e fece ‘Ladri di biciclette’, pensa un po’. Io allo stesso modo ho esordito con ‘Un americano a Parigi - Tributo a George Gershwin’ senza nessuna aspettativa e siamo rimasti in scena per 4 mesi e mezzo. Posso dire che Silvia è stata la donna della mia vita, che mi ha dato il coraggio di fare cose che non avrei avuto il coraggio di fare”. E a proposito di successi, impossibile non nominare Massimo Boldi, suo fedele compagno in moltissimi dei suoi film, su questo e sull’interruzione di quel rapporto artistico ci tiene a precisare che “non abbiamo litigato. Massimo era semplicemente passato a Mediaset”, poi 13 anni dopo “siamo tornati insieme con ‘Amici come prima’ e anche quello fu un grande successo”. Su di sé afferma di non essersi mai sentito sottovalutato, come in molti hanno detto, anche perché “ho scelto un cinema nazionalpopolare ottenendo grandissimo successo e questo a volte non te lo perdonano, ma io sono stato sempre tanto felice e ho fatto sempre quello che avevo voglia di fare. È anche vero però che ho perso la chance di realizzare film importanti come ‘L’uomo delle stelle’ che Giuseppe Tornatore scrisse appositamente per me perché ero impegnato su un altro set”. Se potesse tornare indietro nel tempo? “Forse non avrei firmato tutti quei contratti con lo stesso produttore, perché sia Steno che mio padre mi avevano detto di cambiare per non finire a fare sempre le stesse cose”. E sui sogni ancora nel cassetto ammette di aver scritto “un film che si chiama ‘La Porta del Cielo’ che è la storia di quando i miei si sono innamorati e mio padre ha salvato 300 ebrei, chiudendoli nella Basilica di San Paolo a Roma in attesa che arrivassero gli americani con la scusa di fare un film. E giravano e giravano quando pure la pellicola era finita e gli americani non si vedevano. Il film finisce con gli americani che arrivano a Roma, gli ebrei escono fuori e si salutano alla luce del sole e quando la produzione cattolica chiede a mio padre se avesse inserito, come da contratto, un miracolo nel film, mio padre risponde indicando la folla che si saluta ‘ecco, questo è il miracolo’. Non me lo hanno voluto far fare, ma c’è ancora tempo” ha concluso.

