Tony Effe ha annunciato un live al Circo Massimo

Tony Effe si esibirà il 6 luglio a Roma , al Circo Massimo , protagonista assoluto di un concerto che si annuncia memorabile e per il quale le vendite dei biglietti sono già aperte . Il rapper romano ha dato l'annuncio ai suoi fan via social con un breve video che è già diventato virale. Merito della sua irriverenza e della presenza di Francesco Totti , ex bandiera della AS Roma, la squadra del cuore del cantante. Nella clip Tony Effe e Totti palleggiano insieme scambiandosi qualche parola. Fino a quando la sfera rimbalza su un cartello che raffigura il sindaco Roberto Gualtieri .

L'annuncio con un video con Francesco Totti



Tony Effe non ha partecipato al concerto di Capodanno della Capitale dello scorso 31 dicembre ma la prossima estate si prenderà la scena esibendosi dal vivo proprio in quella location che lo aveva visto escluso e protagonista di una polemica per il contenuto sessista dei testi delle sue canzoni.

La sua risposta all'esclusione, che si era già concretizzata in un live al Palaeur andato sold out, prosegue col concerto appena annunciato che si annuncia come uno degli eventi caldi dell'estate italiana della musica dal vivo.

Per dare tutte le informazioni al suo pubblico social (oltre 3 milioni di contatti solo su Instagram), ha scelto la compagnia del suo idolo assoluto: Francesco Totti.

Nella clip il trapper palleggia con campione giallorosso ma la scena si interrompe quando il pallone da calcio colpisce un cartello con la foto del sindaco di Roma.

"Attento che non ti fanno fare il concerto", ammonisce Totti. Tony Effe, a questo, punto, dà appuntamento a tutti al live. Totti gli promette che ci sarà.