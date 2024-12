Capodanno Roma, anche Boy George al Circo Massimo

I Culture Club

I Culture Club, storica band britannica famosa per successi come Do You Really Want to Hurt Me e Karma Chameleon, tornano in Italia a 15 anni dall'ultima volta e dopo un tour mondiale di grande successo che si è concluso lo scorso 15 dicembre alla O2 Arena di Londra. La band presenterà una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album, autentiche pietre miliari della musica pop degli anni '80.