Capodanno, Pfm e musica anni '70: Roma cambia concerto senza Tony Effe

L'evento, dopo le rinunce di Mahmood e Mara Sattei per solidarietà con Tony Effe, dovrebbe traslocare dalla spianata del Circo Massimo alla cornice più raccolta di Piazza del Popolo. Al rock progressivo italiano della Pfm, si affiancheranno il folk-rock romano dell'Orchestraccia e soprattutto l'immortale disco anni '70 e '80 degli Earth Wind and Fire, quella di Boogle Wonderland, September e Let's Groove. Dovrebbero essere coinvolte anche alcune band romane emergenti e non è escluso che venga annunciato un altro nome di richiamo per i giovani. La Pfm si scalderà il 30 dicembre con un altro concerto romano al Parco della Musica, nell'ambito del nuovo tour Pfm canta De André Anniversary: "Non ci fermiamo un istante -hanno raccontato- anche quando non è previsto un nostro concerto, poi ne arriva uno, tra capo e collo. Siamo felicissimi, naturalmente".