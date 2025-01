Tony Effe e Mahmood guidano le classifiche musicali del 2024

La classifica che unisce cd, vinili, e musicassette vede in testa I nomi del diavolo di Kid Yugi, secondo posto per Locura di Lazza e terza posizione per The Tortured Poets Department di Taylor Swift. Subito dopo Club Dogo dei Club Dogo, Altrove di Ultimo e Dio lo sa di Geolier. A seguire Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, Luck and Strange di David Gilmour e infine Sanremo 2024.