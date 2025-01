La prova, la serie tv svedese che mixa noir e genealogia forense

Attraverso una narrazione stratificata che intreccia presente e passato, flashback e rivelazioni sconvolgenti, la serie costruisce un puzzle intricato.

Ogni episodio svela nuovi tasselli che conducono il pubblico sempre più vicino alla verità, esplorando temi come memoria, giustizia e il peso delle decisioni passate. Ispirata a casi reali in cui la genealogia forense ha giocato un ruolo determinante nella risoluzione di crimini, La prova offre un mix di realismo e dramma emotivo che cattura dall’inizio alla fine. Insomma: è un vero manicaretto per chiunque adori i bocconcini thriller e crime.