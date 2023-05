Scala, Riccardo Chailly dirige la "Sinfonia dei Mille" di Mahler

Spettacolo

Alla Scala l'imperdibile Serata William Forsythe - Blake Works V. FOTO

In scena fino al 30 maggio un trittico firmato dal più importante coreografo del nostro tempo, Leone d’oro alla Biennale, con una prima mondiale, The Prologue, creato per il corpo di ballo scaligero. Una sorta di ouverture che anticipa i temi di The Barre Project, coreografia interamente costruita via zoom in piena pandemia, e Blake Works 1, presentato per la prima volta al Piermarini. Una suite di balletti costruiti sulla musica di James Blake (a cura di Chiara Ribichini)

William Forsythe torna alla Scala e con un inedito per la Compagnia scaligera prosegue la sua esplorazione nel tessuto musicale di James Blake. "La musica è stata originariamente creata per essere danzata, è in realtà un compositore da club. Lui sa bene di cosa si ha bisogno per danzare" spiega il coreografo a Sky Tg24. Nella foto la prima ballerina Alice Mariani con il ballerino solista Christian Fagetti (Foto: Brescia -Amisano)

Dopo aver rappresentato nel corso delle passate stagioni alcuni dei suoi più famosi pezzi storici, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala diventa così parte del suo sviluppo creativo con The prologue. "E' uno dei lavori più sintetici che io abbia fatto, l'ho pensato come un'ouverture che anticipa i temi che poi ritroviamo in The Barre Project e in Blake Works I" continua Forsythe. Nella foto il primo ballerino Claudio Coviello (Foto: Brescia - Amisano)