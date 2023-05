Alla Scala l'imperdibile Serata William Forsythe - Blake Works V. FOTO

In scena fino al 30 maggio un trittico firmato dal più importante coreografo del nostro tempo, Leone d’oro alla Biennale, con una prima mondiale, The Prologue, creato per il corpo di ballo scaligero. Una sorta di ouverture che anticipa i temi di The Barre Project, coreografia interamente costruita via zoom in piena pandemia, e Blake Works 1, presentato per la prima volta al Piermarini. Una suite di balletti costruiti sulla musica di James Blake (a cura di Chiara Ribichini)