Introduzione

A Milano tutto è pronto per la Prima del Teatro alla Scala: sabato 7 dicembre si inaugura la stagione d’Opera 2024/2025 con La Forza del Destino di Giuseppe Verdi (libretto di Francesco Maria Piave).

La regia è di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Protagonista sul palco una veterana delle prime di Sant’Ambrogio, Anna Netrebko, insieme, tra gli altri, a Brian Jagde, Ludovic Tézier e Vasilisa Berzhanskaya. Per il direttore musicale Riccardo Chailly, La forza del destino è il nono titolo verdiano alla Scala e l’undicesima inaugurazione di stagione. La si potrà vedere in diretta televisiva su Rai1 (e ascoltare in diretta radiofonica su Radio3), a partire dalle 17:45. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’opera lirica, che sarà alla Scala fino al 2 gennaio 2025.