L'Accademia Teatro alla Scala apre le iniziative di "Prima Diffusa"

Lunedì 2 dicembre 2024 alle 18.30, nell’Aula 38 di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, l’ Accademia Teatro alla Scala apre il palinsesto della tredicesima edizione di Prima Diffusa , manifestazione promossa dal Comune di Milano e da Edison, che accenderà diversi luoghi e spazi della città con più di 60 iniziative gratuite tra concerti, spettacoli teatrali, mostre e installazioni, laboratori, conferenze e incontri, dedicati a La forza del destino , capolavoro verdiano con cui s’inaugura la stagione scaligera sotto la direzione del Maestro Riccardo Chailly , nell’allestimento firmato da Leo Muscato, con scene di Federica Parolini e costumi di Silvia Aymonino. Come sempre, il 7 dicembre, giorno in cui la Prima va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala , diversi luoghi della città saranno animati dalla proiezione della diretta RAI dell’opera, preceduta in molti casi da guide all’ascolto: grazie a Prima Diffusa, la diretta dell’opera sarà infatti proiettata in 33 sedi nei nove Municipi e quattro nell’Area Metropolitana .

alla scoperta de La forza del destino

Nell’ambito dell’appuntamento inaugurale di Prima Diffusa, il 2 dicembre, il pubblico sarà condotto alla scoperta de La forza del destino attraverso una coinvolgente guida all’ascolto curata dal musicologo Fabio Sartorelli, con la partecipazione dei Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala, accompagnati da Michele D’Elia.



Fabio Sartorelli, docente del Conservatorio G. Verdi di Milano e dell’Accademia scaligera, con uno stile divulgativo e appassionante guiderà il pubblico alla conoscenza di un’opera dalla genesi complessa, composta per il Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1862 e rivista in diverse parti per l’edizione scaligera del 1869. Opera dalla trama articolata, che s’ispira al dramma Don Álvaro, o la fuerza del sino, opera di Angel de Saavedra Duque de Rivas, ma che attinge anche al Wallensteins Lager di Schiller per una scena nell’Atto Terzo.



Si ascolteranno alcuni dei brani più celebri e toccanti dell’opera, da La vita è inferno all’infelice… Oh, tu che in seno agli angeli a Solenne in quest’ora giurarmi dovete, da Morir!... Urna fatale del mio destino a Pace, pace, mio Dio. A vestire i panni di Leonora il soprano Laura Lolita Perešivana, in quelli di Alvaro il tenore Haiyang Guo e mentre Carlo avrà voce e volto del baritono Wonjun Jo.



Un programma che abbraccia anche altre mirabili pagine del repertorio verdiano, tratte da Falstaff, Don Carlo e I vespri siciliani, verrà quindi proposto venerdì 6 dicembre alle 19 nello spazio MaMu-Magazzino Musica per un recital che vede ancora impegnati gli stessi allievi del corso di perfezionamento per cantanti lirici dell’Accademia, a cui si aggiunge il mezzosoprano Dilan Şaka, nuovamente accompagnati da Michele D’Elia,

Fra gli altri appuntamenti curati dall’Accademia, si segnala una serie di incontri nelle scuole superiori, che non sono solo volti a far conoscere le diverse sfumature dell’opera, ma anche ad avvicinare i ragazzi ai molteplici mestieri dello spettacolo. E saranno ancora gli esperti della Scuola del Teatro a condurre il 7 dicembre le guide all’ascolto in alcune delle sale dove si terranno le proiezioni dell’opera.

Prima diffusa prevede un ricco palinsesto di eventi in tutti i 9 municipi della città.

Tutte le proiezioni e le performance sono a ingresso libero, per alcune sedi è richiesta la prenotazione. Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni di date e orario, consultare il sito web per gli aggiornamenti.

Programma e modalità di prenotazione clicca qui