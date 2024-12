Spettacolo

Prima della Scala 2024, le pagelle ai look. FOTO

La città di Milano indossa l'abito da sera per la Prima di Sant'Ambrogio, tradizionalmente uno degli appuntamenti più glamour dell'anno. Come sempre, lo spettacolo inizia ben prima dell'apertura del sipario. Per tutti - autorità, volti del mondo della cultura, dell'arte e dello showbiz - abiti delle grandi occasioni: smoking per gli uomini e dress con le spalle scoperte per le donne. Vincono il velluto, i ricami luminosi, i soprabiti dallo stile sofisticato. Le foto e i voti A cura di Vittoria Romagnuolo

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko catturano i flash nel foyer del Teatro alla Scala nel giorno dell'apertura della stagione 2024/25 in cui va in scena La Forza del Destino di Giuseppe Verdi, opera diretta da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. La coppia di star del balletto incanta per lo stile elegante e raffinato. Per entrambi, abiti scuri in velluto: uno smoking sartoriale Giorgio Armani per lui e un dress oro e nero Armani Privé per lei, una creazione sofisticata con top in merletto, ricami luminosi e perle. Voto: 10 (di coppia)



Uno scatto ravvicinato di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, l'étoile e il primo ballerino del Teatro alla Scala si sposati dall'estate del 2023. Sempre in armonia, sul palco e fuori, per la Prima 2024 scelgono look da sera coordinati