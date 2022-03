Madame Web, la star di Euphoria Sydney Sweeney si aggiunge al cast

Dopo alcuni ruoli minori in serie tv come The Handmaid’s Tale e al cinema, Sydney Sweeney è tra i volti emergenti più richiesti dagli studios, grazie soprattutto ai ruoli interpretati in The White Lotus ed Euphoria. Ora la aspetta una nuova avventura nel mondo Marvel . Farà infatti parte del cast di Madame Web, il nuovo cinecomics di Sony Pictures incentrato sui personaggi Marvel legati a Spider-Man. Nei fumetti, Madame Cassandra Web è un’anziana signora, cieca e molto debole: per sopravvivere deve rimanere collegata ad un macchinario salva-vita a forma di ragnatela. Sebbene non sia forte a livello fisico, Cassandra Web aiuta l’Uomo ragno utilizzando i suoi potenti poteri psichici. Diretto da S.J. Clarkson, la pellicola vedrà nel ruolo della protagonista Dakota Johnson , che interpreterà con molta probabilità un personaggio in una versione più giovane e attiva. Accanto a lei dunque ci sarà anche Sydney Sweeney , anche se ancora non è stato confermato il ruolo che ricoprirà nella pellicola: tra le prime ipotesi, c’è quella di Julia Carpenter, prima erede dei poteri dell’anziana chiaroveggente. La pellicola vedrà come sceneggiatori Matt Sazama e Burk Sharpless, autori del film sul vampiro vivente Morbius.

Madame Web, la conferma di Sydney Sweeney

A dare l’annuncio del nuovo ruolo ottenuto dall’attrice è stata Deadline. La conferma è però arrivata dopo poche ore dalla stessa Sydney Sweeney, che ha postato la copertina del magazine americano sul suo profilo Instagram. L’attrice ha commentato il post condiviso con una semplice emoticon a forma di ragno e ha taggato Sony Pictures e Marvel Studios. Non c’è ancora una data ufficiale per l’arrivo della pellicola, anche se stando al successo di Spider Man: No Way Home appare chiaro come Sony voglia accelerare l’uscita dei film targati Marvel. Nel frattempo, i fan potranno vedere Sweeney nella serie Hbo Max The Players Table, tratta dal romanzo di Jessica Goodman They Wish They Were Us.