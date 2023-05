Torna il top a fascia: 11 +1 idee di stile copiate dalle celebrities

3/13 ©IPA/Fotogramma

A proposito di Kardashian, Kim è una grande fan del top a fascia e i suoi styling (curati da Dani Michelle) sono sempre tra i più interessanti di tutto lo star system. Ecco il look sfoggiato a New York per il Time 100 Panel Discussion, un completo di organza trasparente in una tonalità crema super chic indossato con un top in tinta

