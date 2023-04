Da Chiara Ferragni a Bella Hadid, i look col cardigan per la primavera

1/16 ©IPA/Fotogramma

Capo perfetto in ogni stagione, il cardigan è un vero must della primavera 2023. Tornato prepotentemente in passerella tra le collezioni per l'estate, è stato indossato dalle celebrity per assistere alle sfilate. Tra i più belli quelli di Fendi disegnati da Kim Jones in stile minimal scelti anche da Chiara Ferragni per il fashion show della casa di moda romana. L'imprenditrice lo ha indossato come un pullover, senza null'altro, con qualche bottone aperto per mettere in risalto l'addome scolpito

