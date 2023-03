Chiara Ferragni, il total look Benetton per il viaggio in Marocco FOTO

L'imprenditrice, ospite in un resort di lusso, ha inaugurato la bella stagione con un guardaroba vivace e colorato ideale per trascorrere le giornate all'aperto. In mostra sui social, i capi della nuova collezione di Benetton disegnati da Andrea Incontri, lo stilista che sta traghettando il brand italiano in una nuova ed eccitante fase della sua storia

Trasferta marocchina per Chiara Ferragni e la sua crew, a Marrakech per qualche giorno ospiti di Benetton , il marchio italiano di abbigliamento e maglieria famoso nel mondo. L'imprenditrice sta facendo sognare i suoi follower con le atmosfere caratteristiche della lussuosa città nordafricana documentando via social i momenti più belli trascorsi nel resort La Mamounia. Questa volta gli abiti in valigia sono caratterizzati da tinte e motivi vivaci , nello stile del brand disegnato da Andrea Incontri.

La primavera è iniziata alla grande per Chiara Ferragni che col suo viaggio in Marocco ha dato il benvenuto ufficiale alla stagione calda. La trasferta esotica è, naturalmente, un viaggio di lavoro fatto in partnership con Benetton , brand che l'imprenditrice ha seguito da vicino anche in occasione dell'ultima Fashion Week meneghina partecipando alla sfilata evento di febbraio al Palazzo della Permanente. In quell'occasione la trentacinquenne aveva indossato in anteprima alcuni pezzi chiave della collezione Autunno/Inverno 2023-24 del marchio, la seconda firmata da Incontri, un look coordinato composto da twin-set e culotte in maglia lavorata con un divertente motivo frutta . La frutta campeggia anche sui capi scelti per Marrakech, creazioni coloratissime in pieno spirito Benetton che raccontano la visione pratica e contemporanea dello stilista mantovano a cui è affidata la rivoluzione di un'azienda di tradizione che oggi, anche grazie a personaggi come Ferragni, è ben determinata a prendersi il suo spazio nel panorama della moda che conta.

Giunta a Marrakech, Chiara Ferragni ha messo da parte il pullover a maniche lunghe con cui è arrivata in volo da Milano, un maglioncino girocollo rosa con un grossa ciliegia gialla a contrasto sul davanti, per indossare minigonna e gilet , un set dal fondo pastello con uno stuzzicante pattern ciliegie , allegro e primaverile. L'imprenditrice è arrivata così vestita alla cena all'aperto offerta dal resort aggiungendo al look anche un cardigan con lo stesso motivo. Il racconto social passa poi dalla frutta alle righe, un altro evergreen del marchio che Incontri ha sfruttato per completi in maglia con top e pantaloni morbidi, ideali per il giorno e per le passeggiate all'aperto. Nei piani di Chiara Ferragni c'è una gita al suq.

Il nuovo corso di Benetton con Andrea Incontri

Quando ha presentato al pubblico la nuova collezione per Benetton, Andrea Incontri ha chiarito con la stampa i motivi che hanno ispirato le sue ultime creazioni, peraltro molto evidenti da una prima occhiata alla passerella. Lo stilista ha ben presente la direzione da percorrere per far crescere l'azienda e collocarla in uno spazio democratico e appetibile. Già dalla sua collezione di debutto, presentata lo scorso settembre con un evento in-store durante la settimana della moda di Milano, Incontri aveva dimostrato di possedere le chiavi per fare di Benetton un nuovo punto di riferimento del dailywear ma non solo.

I filati, il colore, lo stile pratico ed immediato sono punti cardinali nella ricerca del designer che è deciso a traghettare il marchio italiano, cui non manca tradizione ed un'estetica ben riconoscibile, in una nuova fase della sua storia, un procedimento che necessita anche di un avvicinamento tra le generazioni e che passa anche per il mondo digitale di cui Chiara Ferragni è sicuramente una protagonista.