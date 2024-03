Moda, Pierpaolo Piccioli, i momenti indimenticabili da Valentino

14/21 ©Getty

GIOVANI E PIENI DI SOGNI - “We are so old, we have become young again" di Hanya Yanagihara spinge la collezione maschile della Milano Fashion Week nell'estate del 2023 che restituisce un senso di freschezza al guardaroba da uomo. Piccioli è esplicito nella sua ossessione della giovinezza, non fisica ma intellettuale. Tra i suoi tatuaggi c'è il pasoliniano “Non vogliamo essere subito già così senza sogni”. Per Piccioli la moda è sogno e politica e si batte per la difesa di entrambi, per le minoranze e il DDL Zan