La lettura cromatica di ciò che sfila in passerella lega idealmente la Spring/Summer 2024 alla storica collezione di Valentino Garavani della Sala Bianca. Anche in quella sfilata di oltre sessant'anni fa si avvertiva l'urgenza di realizzare un guardaroba femminile che fosse anche un messaggio per la società del tempo. Come per molte altre sfilate, le modelle sfilano dentro e fuori dai palazzi, un gesto simbolico che rappresenta l'idea di Piccioli della moda che non è qualcosa da riservare alle élite e agli spazi chiusi

