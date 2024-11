Harry Potter, Mark Rylance potrebbe interpretare Albus Silente

Come riporta in esclusiva Variety, secondo alcuni insider l'attore premio Oscar sarebbe in cima alla lista per il ruolo del preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ma manca la conferma ufficiale

I cancelli di Hogwarts riapriranno presto ai maghi e alle streghe protagonisti della serie tv HBO Harry Potter, il nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling. Se Harry, Ron ed Hermione saranno probabilmente interpretati da giovani attori emergenti, come dimostrerebbe il casting che la Warner Bros. ha lanciato all’inizio dell’autunno per bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, i personaggi adulti dovrebbero invece avere il volto di celebri attori del Regno Unito. Come riporta in esclusiva Variety, secondo alcuni insider in cima alla lista ci sarebbe Mark Rylance, ora in lizza per il ruolo del preside della Scuola di Magia e Stregoneria, Albus Silente. La Warner Bros. Television non avrebbe ancora avviato le trattative con l’attore, ma avrebbe già preso contatti con lui per valutarne interesse e disponibilità. Finora i rappresentanti di Rylance non hanno commentato, mentre un portavoce di HBO ha dichiarato che “apprezziamo che una serie di così alto profilo susciti molte voci e speculazioni. Mentre procediamo attraverso la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”. La serie uscirà nel 2026.

UNA SFIDA DI SETTE STAGIONI Nei primi due film di Harry Potter, Albus Silente ha il volto di Richard Harris, che al debutto nei panni del preside di Hogwarts aveva 70 anni e che, dopo la sua morte avvenuta due anni dopo, era stato sostituito da Michael Gambon nei restanti episodi. Inizialmente Harris aveva rifiutato il ruolo tre volte, ma come riporta il Guardian aveva infine ceduto di fronte alle insistenze della nipotina. “Tutto quello che sapevo è che continuavano ad offrirmi la parte e ad aumentare lo stipendio ogni volta che mi chiamavano. Continuavo a rifiutarlo”, avrebbe detto. “Chiunque sia coinvolto deve accettare di essere nei sequel, tutti quanti, e non è così che volevo trascorrere gli ultimi anni della mia vita, quindi ho detto di no più e più volte”. Mark Rylance, invece, ha 64 anni, un anno in meno rispetto all’età che aveva Maggie Smith, la severa e giusta Professoressa Minerva McGrannitt, agli esordi delle riprese del film. Per la serie tv, un’ulteriore sfida sarà quindi trovare talenti in grado di assumere l’impegno per sette stagioni, ognuna dedicata ai singoli capitoli dei romanzi. Secondo il capo di Warner Bros. TV, Channing Dungey, lo show HBO, che è stato annunciato per la prima volta nel 2023, sarà “più approfondito di quando si possa fare in un film di sole due ore... questo è il motivo per cui intraprendiamo questo viaggio”. approfondimento Harry Potter, iniziati i casting per la serie tv (che sarà inclusiva)

CHI È MARK RYLANCE, PREMIO OSCAR IN UN FILM DI STEVEN SPIELBERG Nel 2016 Mark Rylance ha vinto il premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Il ponte delle spie di Steven Spielberg. Nello stesso anno l’attore ha lavorato con il regista anche per il film d’animazione Il GGG – Il grande gigante gentile, tratto dal romanzo di Roald Dahl. Tra gli altri lavori, annovera nel suo curriculum Dunkirk, The Trial of the Chicago 7 e Don’t Look Up, mentre tra le serie tv compaiono The Government Inspector e Wolf Hall: The Mirron and the Light. approfondimento Harry Potter, la serie tv è ufficiale. Presentati regista e showrunner